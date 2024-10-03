إعلامية لبنانية تخسر منزلها بعد قصف العدو الإسرائيلي على بيروت
شاركت الإعلامية والممثلة اللبنانية رولا بحسون مقطع فيديو على حسابها الرسمي على انستغرام وهي تبكي أمام منزلها الذي تعرض للقصف جراء استهداف العدو الإسرائيلي ليل أمس عدة مناطق في العاصمة اللبنانية.
وفي التفاصيل، فقد ظهرت رولا وهي تبكي من أمام بيتها قائلة: "أنا أمام منزل الذي تعرض للقصف.. الله يستر من بعدان".
ونعت الإعلاميّة والممثلة رولا بحسون الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قائلة: "أحزنت قلوبنا يا سيّد المقاومة، السيد حسن شهيد يا عالم".