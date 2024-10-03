إعلامية لبنانية تخسر منزلها بعد قصف العدو الإسرائيلي على بيروت

هاجم الفنان الفلسطيني غنام غنام الفنانة إلهام شاهين على ما صرّحت به عن تقسيم فلسطين، بين أهل الأرض وإسرائيل، معتبرةً أن ذلك هو الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية.

