ريان حركة تتأثر بعد استهداف منزلها في برج البراجنة: نحن منزرع ورد تحت بيتنا وفهمكن كفاية

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ريان حركة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استهداف منزلها في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية اثر الغارات المتواصلة التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ بدء عدوانه الغشيم.

وفي التفاصيل، تأثرت ريان ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام صورة لورود في منطقتها على شرفة منزلها وعلقت: "برج البراجنة- حي المنشية، مسقط رأسي، منول طفولتي.

وأضافت ريان: "هيدي الصورة من بلكون بيتي، وين منشرب قهوتنا، وامي بتزرع وبتحط زهور وبتجمل المنظر، بتعرفو انو البنايات اللي بالصورة بطلو موجودين؟".

وتابعت ريان حركة بحرقة قلب وقالت: "بس أنا مش رح نزل صورة الدمار، ولا دمار بيتي والبناية، لانو كلو بيتعوض. هيدي الصورة لتشوفو منطقتنا شو هيي، وكيف هيي، وانو نحنا منزرع ورد ومنحكي مع الزهر والنبات اللي عنا".

وختمت ريان وقالت: " نحن منزرع ورد تحت بيتنا، بس ورد، وفهمكن كفاية,الحمدلله".