موقف لافت من عاصي الحلاني بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان

وفي التفاصيل، كتب عاصي الحلاني بيان على حسابه عبر منصة اكس: "نظرا للحالة الراهنة وما تعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم اتقدم بالاعتذار للقائمين علي مهرجان الموسيقي العربية بدار الاوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 تشرين الأول بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 تشرين الأول بمسرح سيد درويش بالاسكندارية مع خالص الشكر لادارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة كما اتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب متمنيا لقاء قريب يجمعنا بمصر الحبيبة راجياً من الله ان يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الابرار ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين وامنياتي بالسلام والامان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية … عاصي الحلاني".
نظرا للحالة الراهنة وما تتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم
اتقدم بالاعتذار للقائمين علي مهرجان الموسيقي العربية بدار الاوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 اكتوبر بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 اكتوبر بمسرح سيد درويش بالاسكندارية مع…
— Assi El Hallani (@assihallani) October 8, 2024
نظرا للحالة الراهنة وما تتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم
اتقدم بالاعتذار للقائمين علي مهرجان الموسيقي العربية بدار الاوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 اكتوبر بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 اكتوبر بمسرح سيد درويش بالاسكندارية مع…
تصدر اسم ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ردها القوي على سيدة سورية كانت لاجئة في لبنان منذ سنوات وهاجمت اللبنانيين عند عودتها إلى بلدها في ظل العدوان الاسرائيلي الحالي على لبنان.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية ريان حركة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استهداف منزلها في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية اثر الغارات المتواصلة التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ بدء عدوانه الغشيم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أخبار عديدة حول وفاة الفنان للبناني راغب علامة بعد تعرضه للإصابة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لاسيما في منطقة السانت تيريز ـ الحدث حيث يملك مدرسة تضررت نتيجة الغارات.