موقف لافت من عاصي الحلاني بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان

وفي التفاصيل، كتب عاصي الحلاني بيان على حسابه عبر منصة اكس: "نظرا للحالة الراهنة وما تعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم اتقدم بالاعتذار للقائمين علي مهرجان الموسيقي العربية بدار الاوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 تشرين الأول بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 تشرين الأول بمسرح سيد درويش بالاسكندارية مع خالص الشكر لادارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة كما اتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب متمنيا لقاء قريب يجمعنا بمصر الحبيبة راجياً من الله ان يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الابرار ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين وامنياتي بالسلام والامان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية … عاصي الحلاني".

نظرا للحالة الراهنة وما تتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم

اتقدم بالاعتذار للقائمين علي مهرجان الموسيقي العربية بدار الاوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 اكتوبر بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 اكتوبر بمسرح سيد درويش بالاسكندارية مع… — Assi El Hallani (@assihallani) October 8, 2024