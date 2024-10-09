ناصيف زيتون بخطوة إنسانية لافتة تجاه لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي عليه
تصدر اسم الفنان السوري ناصيف زيتون الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفه الإنساني اللافت تجاه لبنان الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي العنيف على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بشكل يومي ومستمر .
وفي التفاصيل، أفاد الصحافي اللبناني ايلي مرعب في منشور عبر صفحته على انستغرام ن الفنان السوري ناصيف زيتون قام بتأجيل حفلاته في فرنسا وقطر وذلك تضامنا مع ما يعانيه الشعب اللبناني من الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.
هذا وقام عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب بتأجيل حفلاتهم نظرا للظروف الراهنة.