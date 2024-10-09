ناصيف زيتون بخطوة إنسانية لافتة تجاه لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي عليه

شارك الفنان اللبناني زاف، خطيب الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، مع جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو، عبّر من خلاله عن تضامنه مع لبنان على طريقته الخاصة، الا انه تعرّض لهجوم حاد من قبل المتابعين، الذين اعتبروا ان ما قام به لا يجوز.

