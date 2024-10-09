فيديو لـ رابعة الزيات خلال مساعدتها النازحين يثير الجدل وهي تخرج عن صمتها وتوضح
تصدر اسم الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خلال وجودها مع عدد من الاشخاص، اثناء محاولتهم تأمين المزيد من مراكز الايواء للنازحين اللبنانيين جراء العدوان الاسرائيلي على مناطق لبنانية عدة، جنوبا وبقاعا وحتى في العاصمة بيروت وضواحيها.
وبعد الجدل الذي اثاره الفيديو، خرجت الاعلامية رابعة الزيات عن صمتها واطلت على متابعيها في مقطع فيديو جديد، اوضحت من خلاله حقيقة ما حصل وما كانت تقوم به بالفعل، نافية ان تكون اقتحمت اي ملك خاص او عام من دون اذن مسبق، كما اشيع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.