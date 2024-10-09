فيديو لـ رابعة الزيات خلال مساعدتها النازحين يثير الجدل وهي تخرج عن صمتها وتوضح

هام جداً، ‼️ ردّاً على الفيديو المتداول ! كل الإحترام للأملاك الخاصة ،أرجو سماع الفيديو للآخر . pic.twitter.com/jtrMe4hrYY — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) October 9, 2024

وبعد الجدل الذي اثاره الفيديو، خرجت الاعلامية رابعة الزيات عن صمتها واطلت على متابعيها في مقطع فيديو جديد، اوضحت من خلاله حقيقة ما حصل وما كانت تقوم به بالفعل، نافية ان تكون اقتحمت اي ملك خاص او عام من دون اذن مسبق، كما اشيع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.