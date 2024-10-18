انفصال سيلاوي عن حبيبته اللبنانية ابنة الجنوب وما فعلته به صادم

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من بث مباشر سابق للسيلاوي، تحدث فيه عن الفتاة نفسها التي أعلن ارتباطه بها سابقًا من جنوب لبنان، وكشف في ذلك البث عن الأسباب التي جعلته يقرر البقاء في لبنان رغم الظروف الصعبة، وتحديدًا بعد الحرب، حيث قال إنه بقي لأنه يحب فتاة من الجنوب، ما أضاف بعدًا إنسانيًا إلى علاقته بها.لكن، في آخر بث مباشر له، كشف السيلاوي تفاصيل جديدة عن الفترة التي قضتها عائلة حبيبه في بيروت، إذ قال إنه خلال 16 يومًا مكثوا في منزله، بينما استأجر هو فندقًا ليقيم فيه، لافتًا إلى أن الفتاة غادرت لبنان بعد هذه الفترة، ووضعت له المفتاح أمام منزله عند رحيلها.