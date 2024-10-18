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هل توقعت حبيبة ليام باين طريقة وفاته؟
هل توقعت حبيبة ليام باين طريقة وفاته؟
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هل توقعت حبيبة ليام باين طريقة وفاته؟

فن

2024-10-18 | 08:48
هل توقعت حبيبة ليام باين طريقة وفاته؟
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Aljadeed
هل توقعت حبيبة ليام باين طريقة وفاته؟

يبدو أن مايا هنري، خطيبة النجم الإنجليزي ليام باين السابقة، تنبأت بالطريقة التي سينهي فيها الأخير حياته في روايتها "Looking Forward"، التي صدرت قبل أشهر من حادثة وفاته المأساوية.

وفق موقع "Page Six"، كتبت مايا مشهد انتحار من الشرفة في روايتها المستوحاة من أحداث حقيقية، والتي تتبع العلاقة العاصفة بين عارضة الأزياء الراقية، مالوري هانت، وحبيبها أوليفر سميث، العضو البريطاني السابق في فرقة 5Forward.
في مرحلة ما من الكتاب، تزور مالوري حبيبها، الذي يتصرف بشكل غير طبيعي؛ بسبب تعاطيه المخدرات، حيث يضرب نفسه بشراسة مرة تلو الأخرى، ويدخل في نوبة من الجنون الهستيري.
تتوسل مالوري إلى أوليفر أن يتوقف عن إيذاء نفسه، لكن قبل أن تتمكن من لمسه، يقف على قدميه ويهرع مباشرة إلى الشرفة، ويصرخ قائلًا: سأقتل نفسي.. أريد أن أموت.
الظروف الخيالية في الرواية تشابه بشكلٍ كبير الظروف التي أحاطت وفاة باين بشكل مخيف. ومع ذلك، في كتاب مايا، فإن مالوري هي التي سقطت من الشرفة، إلا أنها لم تصب بأذى لحسن الحظ.
 

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