شيرين عبد الوهاب تحقق إنجازا جديدا وتدخل موسوعة غينيس
تمكنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس/آذار 2024.
وبناء عليه، دخلت شيرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول مدة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا لتستعيد مكانتها الفنية مجددًا وبقوة.
هذا الإنجاز الاستثنائي يعكس مدى شعبية شيرين وجماهيريتها الواسعة في الوطن العربي والعالم، إذ استطاعت أغانيها مثل "كلام عينه" و"الوتر الحسّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.