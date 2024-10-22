شيرين عبد الوهاب تحقق إنجازا جديدا وتدخل موسوعة غينيس

تمكنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس/آذار 2024.

