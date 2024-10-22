تأجيل مهرجان "Idafa Awards” لموعد لاحق.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل،جاء فيه: تتوجه لجنة مهرجان "IDAFA AWARDS" بخالص الاعتذار لجميع الأشخاص المدعوين والمشاركين من لبنان وخارجه.

وأضاف البيان: بسبب الأوضاع الراهنة، سيتم تأجيل المهرجان لدورة 2024، الذي كان مقررًا أن يُقام غدًا الأربعاء الموافق 23 أكتوبر/تشرين الأول في صالة السفراء في كازينو لبنان.

كما أكد البيان أنه سيتم تحديد موعدٍ جديدٍ للمهرجان فور عودة الحياة إلى طبيعتها في لبنان وتحسن ظروف البلد، فيما اختُتم بعبارة: نشكركم على دعمكم المستمر، ونتمنى أن نلتقي قريبًا في ظروف أفضل، دمتم بأمان وسلام، ودام لبنان بألف خير.