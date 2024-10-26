لقطات رومانسية بين وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي في عيد ميلاده

تصدر اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة عائلية مع زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

وفي التفاصيل، نشرت ريم السعيدي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وأطلت ريم في الصورة برفقة عائلتها محتفلة بعيد ميلاد زوجها المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي.

وعلّقت ريم على الصورة بالقول: "عيد ميلاد سعيد لأفضل شريك وأفضل أب وزوج وصديق".

كما نشرت ريم صورة عبر خاصية "الستوري" أطلت فيها بفستان أسود قصير وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد. وعلقت عليها قائلة: "اليوم أحتفل بعيد ميلاد توأم روحي".