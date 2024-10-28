نانسي عجرم ونجوى كرم تعايدان اليسا وهكذا ردت

حرص عدد من نجوم الفن والاعلام من لبنان والعالم العربي، على معايدة الفنانة اللبنانية اليسا بـ عيد ميلادها، متمنين لها العمر المديد والصحة.



ابرز هؤلاء النجوم كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "بظروف أفضل وإيام حلوة بتشبه لبنان، ينعاد عليكِ اليسا! كل سنة وانت بألف خير وصحة ونجاح"، لترد عليها اليسا بتعليق باللغة الإنكليزية، قالت فيه بما معناه: "شكرا لكِ، الله يحميكِ ويحمي عيلتك وبلدنا الحبيب لبنان".

بدورها الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حرصت أيضا على معايدة اليسا، اذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر "اكس": "عقبال كلّ سنة وأنتِ الصوت الرومانسي يلي بيدعي للحبّ .. انشالله بعيدك الجاية بكون لبنان بأوجّ مجدو".

من هنا، ردت اليسا على معايدة نجوى هذه، اذ اعادت نشر التغريدة على حسابها عبر "اكس"، وارفقتها بالتعليق التالي: "شكرا يا عروس وتضلك شمس مضواية وين ما كان باسم لبنان".