شقيقة مرام علي تتعرض لحادث خطير وتنجو بأعجوبة

وأظهر الفيديو لقطات لت ماري في المستشفى وخضوعها للعملية الجراحية، ومعاناتها جراء الحادث، اذ ارفقت الفيديو بالتعليق التالي: "مر شهر على حادث السير يلي عملتو بتاريخ 29-9-2024.. خبروني اني ضليت ساعات طويلة بغرفة العمليات واضطرينا نعمل عدة عمليات بالرجلين، وحدة منن فيها براغي والتانية سيخ".وتابعت: "اضطرينا ناخد عضم من ركبتي وزرعناه بكاحل رجلي (تطعيم عضم) لاقدر ارجع امشي مرة تانية ع رجلي، مع رضوض بالصدر والضهر والقطب بالركبة واليد.. وخبروني كمان اني مالح اقدر امشي ع رجلي لفترة طويلة بتاخد شهور".واردفت ماري علي: "مات فيني كتير شغلات بهاد الحادث، وفقدت عدة مشاعر ما بظن ترجع بسهولة.. وبالمقابل انكتبلي عمر جديد عرفت فيه انو في ناس كتير بتحبني وقفت جنبي ودعمتني بساعات الليل الطويلة المليانة بالبكي والالم، وبساعات النهار يلي مليانة بالابتسامة والمقاومة".وتابعت: "رحلتي لسا ما خلصت ومع العلاج الفيزيائي لح ارجع وقف ع رجليي.. لح ارجع ع شغلي وتصويري ولح ارجع اطلع وسافر وارقص على رجليي متل ما بحب، ولح ارجع اتعرف ع ناس جديدة واكتشف رحلات جديدة".واضافت: "لو تعرفوا قديه كنت قوية ومتمسكة بالحياة، ولازم تعرفوا انو ولا مرة خفت لان بعرف انو لما خلصت قوتي ظهرت قوة الله فيني، خاتمة كلامها بالقول: "ما لح استسلم أبدا، هيك وعدت حالي ووعدت الناس يلي ما تخلت عني بالاختبار الصعب، وهيك لح أوعدكم (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ .. صدق الله العظيم)".