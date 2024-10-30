كيت ميدلتون ترسل رسالة مؤثرة لنجمة هندية.. والسبب ؟

وفي التفاصيل، كشفت الممثلة الهندية أنها تواصلت مع أميرة ويلز، بشأن تجربتهما المشتركة مع مرض السرطان قبل مدة، وبعد فترة من إعلان الخبر المؤسف، تلقت ردًا لطيفًا من قبلها مؤخراً

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قالت مانيشا، التي حاربت سرطان المبيض في مرحلته الرابعة، إنها تلقت ردًا لطيفًا ودعمًا لافتًا من أميرة ويلز، إذ أعربت كيت ميدلتون في الرسالة عن سعادتها، عندما علمت أن مانيشا تشافت من المرض، وتمكنت من مواصلة أعمالها الخيرية ومسيرتها المهنية.

وأكدت أميرة ويلز في رسالتها إلى مانيشا، كيف كان تشجيع ودعم الآخرين مصدرًا مهمًا لها، أثناء علاجها من السرطان ومرورها بمرحلة التعافي.