بالفيديو- شاب يُفاجئ فنانة شهيرة بطلب يدها

وفي التفاصيل، بدت علامات الدهشة واضحةً على وجه ريم التي تفاجأت بطلب الشاب وحاولت التعامل مع الموقف بلطافة، ليضع الورود وكيس الهدايا إلى جانبها، بينما يُسمع صوت صديقاتها وهنَّ يمازحنها حول ما إذا يجب أن يباركنَ لها.

ويبدو أن ريم لم تستطع إخبار الشاب برفضها، فحاولت الاستعانة بصديقتها شهد التي أخبرته أن الوقت غير مناسبٍ مطلقًا لمثل هذا الطلب.