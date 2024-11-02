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رسالة مؤثرة من سيلين ديون إلى أديل وصورة توثق لقائهما
رسالة مؤثرة من سيلين ديون إلى أديل وصورة توثق لقائهما
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رسالة مؤثرة من سيلين ديون إلى أديل وصورة توثق لقائهما

فن

2024-11-02 | 07:15
رسالة مؤثرة من سيلين ديون إلى أديل وصورة توثق لقائهما
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Aljadeed
رسالة مؤثرة من سيلين ديون إلى أديل وصورة توثق لقائهما

توجهت النجمة الكندية سيلين ديون برسالة مؤثرة إلى أديل عبر حسابها في "إنستغرام"، معبرة عن امتنانها للترحيب الذي تلقته عائلتها خلال عرض المغنية البريطانية الأخير في لاس فيغاس.

شاركت سيلين ديون متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، صورة تلخص فيض المشاعر الجياشة التي تملّكتها عندما حضرت أديل لمعانقتها خلال حفلها الأخير في The Colosseum بـCaesars Palace في لاس فيغاس.
وبدت النجمة الكندية في الصورة متأثرة للغاية؛ إذ وضعت يد أديل على وجهها، فيما كانت الأخيرة تجهش بالبكاء، وهي لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت سيلين في رسالتها، "أديل، نحن ممتنون للغاية لك للترحيب بي وعائلتي مرة أخرى إلى الكولوسيوم لعرضك الرائع". ووصفت أداء أديل بأنه "كان مذهلاً، والإنتاج كان جميلاً للغاية. أحببنا رؤيتك وسماعك. كانت ليلة عاطفية بالنسبة لنا جميعًا".
وعبرت عن مدى تأثير موسيقى أديل في حياتها، قائلة "لقد كان لموسيقاك تأثير كبير على حياتي، إنها مهمة جدًا بالنسبة لي، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية".
كما أعربت سيلين عن سعادتها بنجاحات أديل وتمنت لها تحقيق جميع أحلامها، "أنا سعيدة جدًا من أجلك، أتمنى أن تتحقق كل أحلامك، وأن تفعلي ما تريدين فعله، وتحصلي على بعض الراحة".
 

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