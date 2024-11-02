ابن قصي خولي يفاجئ الجميع في احدث ظهور

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A post shared by Asoom (@asma.khauli7)
A post shared by Asoom (@asma.khauli7)
فُجع الممثل السوري ميلاد يوسف، الذي اشتهر بدور "عصام" في مسلسل باب الحارة، بوفاة والده بشكل مفاجئ اليوم.
وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، رسالة إلى زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، وأكدت أنه كان محبًا، وكريمًا، وكان يهتم بأدق التفاصيل التي تُسعدها ليقدمها لها.
توجهت النجمة الكندية سيلين ديون برسالة مؤثرة إلى أديل عبر حسابها في "إنستغرام"، معبرة عن امتنانها للترحيب الذي تلقته عائلتها خلال عرض المغنية البريطانية الأخير في لاس فيغاس.