ابن قصي خولي يفاجئ الجميع في احدث ظهور

وفي التفاصيل، ظهر العميد ابن الممثل قصي خولي، بـ زي احدى الشخصيات الكرتونية، حيث كان يمشي بطريقة لافتة في الشارع ويقوم بالحركات عينها التي تميز هذه الشخصية الكرتونية.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، مثنيين على لطافة وعفوية ابن قصي خولي، ومعبرين عن حبهم الكبير له ولوالده الممثل الشهير، كما اشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمعه بابنه.