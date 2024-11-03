رسالة مؤثرة من رامي عياش لـ لبنان: ارجعلنا بخير

وفي التفاصيل، نشر رامي مقطع فيديو على حسابه عبر "إنستغرام"، ظهر فيه قبيل إحيائه إحدى الحفلات، حيث كان يتصفح هاتفه ويتابع آخر المستجدات في لبنان.وارفق الفيديو بتسجيل صوتيّ قال فيه: "لبنان الحب، حتى لو اضطررنا إلى السفر بحكم الشغل، نظل نتابعك لحظة بلحظة، وبكل دقيقة قلبنا بيرجع لعندك".وتابع: "رغم كل الظروف والصعوبات حبنا لك لا يتغيّر، ومع كل طلعة مسرح لنفرّح ناس ناطرينا صدّق أنّ الحزن بركان في داخلنا.. رجعلنا بخير يا وطني الحبيب... رجعلنا بخير".