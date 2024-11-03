نجوم سوريا يعزّون ميلاد يوسف بوفاة والده

وابرز المعزين كان الممثل السوري فادي صبيح، الذي نشر صورة للراحل عبر خاصية "الستوري" على حسابه عبر "أنستغرام"، ارفقها بالتعليق التالي: "والد الصديق الغالي ميلاد يوسف في ذمة الله، رحمه الله".من جهتها، نعت الممثلة إمارات رزق الراحل في "ستوري" على حسابها، اذ كتبت: "والد الصديق ميلاد في ذمة الله، الله يرحمو ويصبرك".هذا وتقدمت الممثلة السورية تولاي هارون بالتعازي من ميلاد، حيث نشرت على حسابها عبر "فيسبوك"، صورة لوالد ميلاد وعلقت عليها بالقول: "والد الزميل ميلاد يوسف بذمة الله، ربي يصبرك يا ميلاد، والسلام لروحه الطاهرة".بدوره، توجه الممثل السوري طلال مارديني بالتعازي لـ ميلاد يوسف برحيل والده، إذ نشر صورة الراحل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وارفقها بالتعليق التالي: "والد الصديق ميلاد يوسف في ذمة الله، الله يرحمو".