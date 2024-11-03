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معتصم النهار يلتقي نيمار في السعودية وهذا ما كشفه
معتصم النهار يلتقي نيمار في السعودية وهذا ما كشفه
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معتصم النهار يلتقي نيمار في السعودية وهذا ما كشفه

فن

2024-11-03 | 07:12
معتصم النهار يلتقي نيمار في السعودية وهذا ما كشفه
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Aljadeed
معتصم النهار يلتقي نيمار في السعودية وهذا ما كشفه

تصدر اسم الممثل السوري معتصم النهار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورة جمعته بلاعب نادي الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وفي التفاصيل، شارك معتصم مع جمهوره ومتابعيه مجموعة صور له برفقة نيمار، وبطلة العالم في التنس التونسية أنس جابر، وكذلك مساعد وزير الرياضة، الدكتور رجاء الله السلمي، خلال افتتاح بطولة العالم للتنس للسيدات في السعودية.
وارفق معتصم الصور بالتعليق التالي: "ليلة رياضية رائعة مع لاعب كرة القدم المحترف نيمار وبطلة العالم للتنس الصديقة الغالية انس جابر، ولقاء جميل مع مساعد وزير الرياضة د. رجاء الله السلمي، على أرض مملكة التطور والتقدم المملكة العربية السعودية في افتتاح بطولة العالم بالتنس للنساء".
وفي السياق، أعرب معتصم النهار عن سعادته بلقائه الأول مع لاعب نادي الهلال، نيمار دا سيلفا، كاشفًا عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء الذي وصفه بأنه "مميز"، كونه من محبي هذا النجم البرازيلي.
وفي حديثه لموقع "فوشيا"، ذكر معتصم النهار أنه التقى نيمار يوم السبت 2 نوفمبر/ تشرين الثاني خلال افتتاح بطولة العالم للتنس الخاصة بالنساء في السعودية، لافتا الى أن اللقاء كان من المفترض أن يتم يوم الجمعة أثناء المباراة التي جرت بين ناديي الهلال والنصر، إلا أنه تأجل بسبب الإصابة التي تعرض لها نيمار مؤخرًا.
وتابع معتصم: "أنا من محبي نيمار وأتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، واليوم التقينا وتحدثنا، ما ساعد على توطيد علاقتنا أكثر".
وحول الحوار الذي دار بينه وبين نيمار، قال معتصم النهار: "تحدثنا عن الرياضة والفن وأيهما أصعب، وكان هناك تقارب كبير في وجهات النظر، إذ اتفقنا على أن التمثيل هو الأصعب".
 

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