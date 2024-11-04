الصورة الرسمية الاولى لملكة جمال لبنان ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون

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A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
تصدر اسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال احيائها احدى الحفلات في دبي بالامارات العربية المتحدة.
لم تستطع الفنّانة العراقيّة رحمة رياض، أن تكفكف دموعها في الحلقة الأولى من برنامج المواهب “إكس فاكتور”، الذي انطلق مساء أمس الأحد، بموسمه الثّاني على شاشة تلفزيون دبي، بقيادة لجنة التّحكيم المؤلّفة من الفنّان اللبنانيّ راغب علامة والفنّانة العراقيّة رحمة رياض والفنّان والملحّن الإماراتيّ فايز السّعيد.
تصدرت الممثلة المصرية فيفي عبده، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حضورها النسخة الرابعة من "هي هَبْ" في العاصمة السعودية، الرياض.