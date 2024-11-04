الصورة الرسمية الاولى لملكة جمال لبنان ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون

لم تستطع الفنّانة العراقيّة رحمة رياض، أن تكفكف دموعها في الحلقة الأولى من برنامج المواهب “إكس فاكتور”، الذي انطلق مساء أمس الأحد، بموسمه الثّاني على شاشة تلفزيون دبي، بقيادة لجنة التّحكيم المؤلّفة من الفنّان اللبنانيّ راغب علامة والفنّانة العراقيّة رحمة رياض والفنّان والملحّن الإماراتيّ فايز السّعيد.

