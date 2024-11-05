بالصور- كارمن بصيبص تستعرض حملها بطفلها الأول في باريس

وفي التفاصيل، أطلت كارمن بصيبص بفتستان أحمر أبرز حملها وذلك خلال مشاركتها الشهر الماضي في أحد عروض الأزياء في باريس.
وكانت كارمن أعلنت للمرة الأولى عن حملها بمولودها الأول بعد زواج لمدة 8 سنوات.
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A post shared by Carmen Bsaibes كارمن بصيبص (@carmenbsaibes)
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