تطورات جديدة حول سحب الجنسية الكويتية من داوود حسين

وفي تفاصيل جديدة حول الموضوع، هو ما ذكرته صفحة شربليتا المهتمة بأخبار المشاهير، إذ قالت في منشور على حسابها عبر انستغرام: "علمت مصادري الخاصة انه تم سحب الجنسية الكويتية من الممثل داوود حسين، وذلك إثر تورطه في تصريحات اعتبرت مثيرة للنعرات الطائفية وتمس كرامة الدولة الكويتية".وتابعت شربليتا: "وأفادت نفس المصادر، أن الجهات المعنية ستقوم باستدعاء حسين للتحقيق في التهم المنسوبة اليه، مع توقعات بإبعاده عن البلاد وترحيله الى ايران بعد انتهاء الإجراءات القانونية".