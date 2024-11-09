ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتعرض لموقف محرج بسبب اطلالتها.. هكذا بدت
أثارت ملكة جمال لبنان ندى كوسا حالة من الجدل بين الجمهور خلال تواجدها في المكسيك للمشاركة في حفل مسابقة ملكة جمال الكون الذي سيُقام في 16 تشرين الثاني الجاري.
وفي التفاصيل، انتشرت صورة لندى كوسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيها بماكياج غير موفق حيث ظهرت بقع سوداء تحت عينيها ما جعل البعض يُعلق بطريقة سلبية بالقول: "الكحلي شاطة".
يُشار إلى ان ندى تقوم بنشر منشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي توثق فيها التحضيرات القائمة لمسابقة ملكة جمال الكون.