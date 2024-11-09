ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتعرض لموقف محرج بسبب اطلالتها.. هكذا بدت

ما زال اسم الشاب الأردني أيمن علي يتصدر على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة له وهو في المستشفى بصحبة والدته وهو يعاني من المرض، وقد صدم الجمهور من تحول شكله بسبب المرض، وحالته الصحية المتدهورة.

