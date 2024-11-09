دانييلا رحمة ونيكولا معوض ووسام حنا يعلقون على حريق الحمرا

تفاعل نجوم ونجمات الفن اللبناني مع الحريق الذي نشب في منطقة الحمرا والنيران التي التهمت مبنى وعشرات السيارات صباح اليوم.



وكان أول المغردين على تطبيق اكس هي الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، إذا نشرت صورة من مكان الحادثة وأرفقتها بتعليق جاء فيه: " استيقظت على مشاهد مفجعة في الحمراء! اندلع حريق في قلب بيروت، دعواتكم بالسلامة للجميع وبارك الله في رجال الإطفاء.. الله يقويهم".

وبدورها شارك الممثل اللبناني نيكولا معوض عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انسغرام، صورة لرجال الدفاع المدني لحظة انقاذ سكان المبنى، وكتب عليها في اللغة الإنكليزية، بما معناه "ابطالنا".

ومن جهته كتب الممثل و مقدم البرامج اللبناني وسام حنا تغريدة عبر حسابه على اكس قال فيها: " مولدات كهربائية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية أغلبيتها الساحقة لا تملك ادنى مستويات الحماية لمكافحة الحرائق، و هي مواد محددة على شكل بودرة (foam) للسيطرة عليها.. محاولة إطفاء الحريق بالماء قبل وصول الدفاع المدني و فوج الإطفاء يُسبب بانتشاره اكثر.

أما الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية فقد شاركت عبر مجلة الجرس على "اكس" مقطع فيديو من الحمرا وكتبت: "مواطنون رموا أنفسهم من المبنى خوفا من الحريق".

