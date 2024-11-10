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اليسا تستشهد بأغنية السيدة فيروز وتعبر عن حبها لـ لبنان: يا ذهب الزمان الضايع وطني
اليسا تستشهد بأغنية السيدة فيروز وتعبر عن حبها لـ لبنان: يا ذهب الزمان الضايع وطني
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اليسا تستشهد بأغنية السيدة فيروز وتعبر عن حبها لـ لبنان: يا ذهب الزمان الضايع وطني

فن

2024-11-10 | 05:15
اليسا تستشهد بأغنية السيدة فيروز وتعبر عن حبها لـ لبنان: يا ذهب الزمان الضايع وطني
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Aljadeed
اليسا تستشهد بأغنية السيدة فيروز وتعبر عن حبها لـ لبنان: يا ذهب الزمان الضايع وطني

نشرت الفنانة اللبنانية مقطع من أغنية "وطني" للسيدة فيروز عبر حسابها على إكس وذلك تعبيراً منها عن حبها لوطنها لبنان الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.

وفي التفاصيل، جاء في المنشور: "وطني، يا ذهب الزمان الضايع وطني، من برق القصايد طالع أنا على بابك قصيدة كتبتها الريح العنيدة، أنا حجرة أنا سوسني يا وطني!!! ".
وتابعت اليسا في المنشور: "يا ريت كل المحاور بكون بلدها أولويتا يا ريت لأن راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا للبنان".

 

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