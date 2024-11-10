اليسا تستشهد بأغنية السيدة فيروز وتعبر عن حبها لـ لبنان: يا ذهب الزمان الضايع وطني

وفي التفاصيل، جاء في المنشور: "وطني، يا ذهب الزمان الضايع وطني، من برق القصايد طالع أنا على بابك قصيدة كتبتها الريح العنيدة، أنا حجرة أنا سوسني يا وطني!!! ".

وتابعت اليسا في المنشور: "يا ريت كل المحاور بكون بلدها أولويتا يا ريت لأن راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا للبنان".

وطني،يا ذهب الزمان الضايع

وطني،من برق القصايد طالع

انا على بابك قصيدة

كتبتها الريح العنيدة،

انا حجرة انا سوسني يا وطني!!! 🇱🇧

يا ريت كل المحاور بكون بلدها اولويتا

يا ريت لان راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا ل لبنان — Elissa (@elissakh) November 10, 2024