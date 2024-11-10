فنانة سورية شهيرة تتعرض لوعكة صحية.. كشفت عن معانتها بتأثر: حتى النفس يُتعبني

أقلقت الفنانة السورية ميرنا شلفون الجمهور على صحتها بعد توجيهها الى المتابعين تُطمئنهم من خلالها على وضعها بعدما تعرّضت لأزمة صحية، منعتها من الرد على الاتصالات والرسائل خلال الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، نشرت ميرنا تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمية على منصة "إنستغرام"، كتبت فيها: "يسعد أوقاتكم.. شكرًا لكل الأصدقاء والحبايب إللي سألوا عني سواء برسالة أو اتصال."

وأضافت ميرنا:" حبايب قلبي، وروحي، ماتشوفوا شرًا وأعتذر، أنا ما قدرت أرد على كم الرسائل والتلفونات، شكرًا من كل قلبي، وإن شاء الله ما بتشوفوا شرًا. "

وأكدت شلفون في رسالتها: "أنا أفضل، اليوم، الحمدلله، ما في شيء خطير، لكن عندي ألم شديد في منطقة القفص الصدري الأيسر، وقمت بعمل صور وتحاليل، وكل شيء جيد، ولكن إذا فيه أي أذى ما ببيّن في الصور في هذه المنطقة".

وقالت الفنانة السورية أيضًا:" الراحة مطلوبة فقط، لكن الحقيقة، لا أعرف ما سبب هذا الشيء، ولكن الحمدلله".

وواصلت ميرنا شلفون وقالت: ": أنا أفضل، وأحاول أن أتحرك بشكلٍ طبيعي قدر المستطاع، لأنه حتى النفس يُتعبني، وصار لي 3 أيام على هذا الوضع، لكنه اشتد، أمس الأول، تقريبًا، وأتمنى لكم الخير، وانتبهوا على صحتكم، لأنها الأغلى، والله يحفظكم يا حبايب".