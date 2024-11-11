نوال الزغبي تثير ضجة بتصريحات عن الزواج: أكره المرأة الضعيفة

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن آرائها حول الاستقلالية والزواج، كما تحدثت عن علاقتها بأبنائها، وعن رحلتها المهنية ومسيرتها الفنية.





وفي التفاصيل اكدت نوال عبر بودكاست "حكمت وهبة" على رفضها لفكرة الزواج للمرة الثانية، مسلّطة الضوء على قناعاتها حول أهمية استقلال المرأة وعدم اعتمادها على الرجل، مشيرةً إلى أن الأمومة هي الجانب الوحيد الذي يلامس مشاعرها، وهو ما أثار ضجة واسعة حول هذه التصريحات.

وترى نوال الزغبي أن الاستقلالية هي الركيزة الأساسية في حياة كل امرأة، وتقول إنها لا تفضل أن تعتمد المرأة على زوجها في كل جوانب حياتها، بل يجب أن تعمل وتكافح لتحقيق ذاتها، مشددة على أنها تكره المرأة الضعيفة.



وأوضحت أن استقلالها الشخصي والمادي هو ما سمح لها باتخاذ قرار الطلاق من زوجها السابق وتحمل مسؤولية أبنائها الثلاثة بمفردها. وأضافت قائلة: "عندما تكون المرأة مستقلة ومسؤولة عن نفسها، لا يمكن لأي شيء أن يكسرها، إلا حبها لأبنائها".

أوضحت نوال الزغبي أنها ترفض العودة إلى الزواج، موضحة أن الحرية بالنسبة لها تساوي كل شيء، وأنها لا ترغب في الدخول في علاقة قد تحدّ من حريتها، أو تمنعها من التركيز على نفسها وأبنائها.



وأضافت أنها لا ترى فائدة من الارتباط مجدداً، مبررةً بأنها تعشق استقلالها، وتخشى أن تفقده إذا دخلت في علاقة عاطفية جديدة.