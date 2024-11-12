بعد انفصالها عن خطيبها.. نادين نسيب نجيم تطل بفستان الزفاف

وفي التفاصيل، نشر خبير التجميل داني كامل على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور لـ نادين حيث طبّق مكياجا لافتا ومذهلا فبدت غاية من الجمال.الا ان اللافت كان ان نادين ارتدت فستان زفاف في الصور، الامر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع متسائلين عما اذا كانت قد دخلت القفص الذهبي مجددا علما انه كانت قد أعلنت انفصالها منذ فترة قصيرة.