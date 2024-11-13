باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول على طريقتها الفخمة

وفي التفاصيل، كتبت سيدة الأعمال الشهيرة باريس هيلتونتعليقًا على حفل عيد ميلاد ابنتها، وقالت: نحتفل برحلة لندن الأولى حول الشمس في "سليفينغلاند"! من حفلات الشاي السحرية إلى تحطيم الكعكة الصغيرة، كانت أرض عجائب من الحب، الضحك والذكريات مع العائلة والأصدقاء.
وتابعت: كان فينيكس ألطف أخ أكبر، وشعرنا جميعًا بالسحر برؤية أن لندن الصغيرة محبوبة للغاية! صوب حياة مليئة بالمغامرات يا أفضل فتاة.
وتضمن المنشور عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي كشفت عن جوانب من احتفال باريس هيلتون بعيد ميلاد ابنتها.
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A post shared by Paris Hilton (@parishilton)
A post shared by Paris Hilton (@parishilton)
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