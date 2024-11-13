بريتني سبيرز تلتقي بابنها الشاب بعد فراق طويل

ونشر موقع "بيبول" الذي يُعنى بشؤون المشاهير معلومات عن مصدر مقرّب من المغنية الأميركية بأنها تستمتع بوقتها في الفترة الأخيرة بعد لَمّ شملها مع ابنها جايدن جيمس من زوجها السابق كيفن فيدرلاين.وذكرت المصادر أن جايدن يزور والدته في لوس أنجلوس بعد فراق طويل عنها، ويستمتعان بالأجواء، حيث قال: "قضاء الوقت معها جعلها سعيدة ومنحها طاقة إيجابية".كذلك نشرت صحيفة Page6 خبراً أكدت فيه أن الشمل التأم بين الأم وابنها، ولكنها لم تتمكن من الالتقاء بابنها الثاني الذي يُدعى شون بريستون ويبلغ من العمر 19 عاماً.وكانت بريتني سبيرز قد وافقت في أيار/مايو 2023 على انتقال طفليها إلى هاواي للعيش مع والدهما بسبب مشاكلها الخاصة، ولأنها تحرص على أن يكونا سعيدين، كما كانت فرصة لطليقها للبقاء مع ولديه اللذين كانا مستعدّين للابتعاد عن لوس أنجلوس وعن ملاحقة وسائل الإعلام لهما.