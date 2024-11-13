الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيلين ديون تتأثر على المسرح خلال عرض ايلي صعب في الرياض
سيلين ديون تتأثر على المسرح خلال عرض ايلي صعب في الرياض
A-
A+

سيلين ديون تتأثر على المسرح خلال عرض ايلي صعب في الرياض

فن

2024-11-13 | 16:23
سيلين ديون تتأثر على المسرح خلال عرض ايلي صعب في الرياض
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيلين ديون تتأثر على المسرح خلال عرض ايلي صعب في الرياض

انطلق عرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب 1001 موسم من إيلي صعب" ، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد استوحى صعب عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، ويجمع فيها بين الجمالية العصرية والتراث العربي.

وشهدت سجادة عرض الأزياء توافد عدد من النجوم، لحضور التجربة مع عروض فنية حية من قبل فنانين عالميين، إذ تشهد الرياض ليلة تاريخية في عالم الموضة والترفيه.

ومن ابرز النجوم الذين حرصوا على الحضور: سيلين ديون، هايلي بيري، كاميلا كابيو، مونيكا بيلوتشي,نانسي عجرم، إليسا، هاندا أرتشيل، نادين نسيب نجيم ، دانييلا رحمة، سلافة معمار ، أمينة خليل وغيرهن.

لافتًا أيضا تواجد جينيفر لوبيز بالعرض، ولكن دون أن تمرّ على السجادة الحمراء للعرض، وهي المعروفة بين نجمات العالم بإعجابها بتصاميم إيلي صعب، وارتدت له في مناسبات كثيرة.

وخطفت النجمة سيلين ديون الأنظار باطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء للعرض، حيث تعتبر الإطلالة الأولى لها بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة من جديد قهرها لمرضها الذي عانت منه بعد أن غنت وخطفت القلوب  في حفل افتتاح أولمبياد باريس، والذي كان أول ظهور لها على المسرح وعودتها للغناء سبب إصابتها بمرض نادر.

وأبدعت سيلين ديون في أداء أغنيتها الشهيرة "The Power of Love" ضمن عرض خاص في الرياض، حيث أذهلت الجمهور بأدائها المبهر وصوتها القوي الذي جسد معاني الحب والإحساس، وبدت عليها علامات التأثر على المسرح، حيث تأثر بإحساس ديون العميق وعذوبة صوتها، ليعيشوا معها لحظات مليئة بالعواطف.ثم غنت بأداء مؤثر أغنيتها الشهيرة "I'm Alive" حيث تميزت ديون بأدائها الحيوي وصوتها المفعم بالطاقة، مقدمة لحظات ساحرة ألهبت الحضور الذي تفاعل بشكل كبير مع الأغنية.

اقرأ ايضا في فن

عرض خيالي عالمي لـ ايلي صعب في الرياض بحضور النجوم
16:15

عرض خيالي عالمي لـ ايلي صعب في الرياض بحضور النجوم

انطلق عرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب 1001 موسم من إيلي صعب" ، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد استوحى صعب عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، ويجمع فيها بين الجمالية العصرية والتراث العربي.

16:15

عرض خيالي عالمي لـ ايلي صعب في الرياض بحضور النجوم

انطلق عرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب 1001 موسم من إيلي صعب" ، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد استوحى صعب عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، ويجمع فيها بين الجمالية العصرية والتراث العربي.

اعلامية شهيرة تصدم الجمهور بفارق السنّ بينها وبين زوجها
12:41

اعلامية شهيرة تصدم الجمهور بفارق السنّ بينها وبين زوجها

حلّت الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية أسما إبراهيم ضيفةً على بودكاست "مع نور الدين"، حيث كشفت عن فارق العمر بينها وبين زوجها، والذي شكّل صدمة لجمهورها.

12:41

اعلامية شهيرة تصدم الجمهور بفارق السنّ بينها وبين زوجها

حلّت الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية أسما إبراهيم ضيفةً على بودكاست "مع نور الدين"، حيث كشفت عن فارق العمر بينها وبين زوجها، والذي شكّل صدمة لجمهورها.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير.. اليكم التفاصيل
09:52

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير.. اليكم التفاصيل

كشف الموسيقار عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا"، أن حالة الفنان المثري محمد منير الصحية قد شهدت تحسناً ملحوظاً عن ذي قبل.

09:52

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير.. اليكم التفاصيل

كشف الموسيقار عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا"، أن حالة الفنان المثري محمد منير الصحية قد شهدت تحسناً ملحوظاً عن ذي قبل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024