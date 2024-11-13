سيلين ديون تتأثر على المسرح خلال عرض ايلي صعب في الرياض

وشهدت سجادة عرض الأزياء توافد عدد من النجوم، لحضور التجربة مع عروض فنية حية من قبل فنانين عالميين، إذ تشهد الرياض ليلة تاريخية في عالم الموضة والترفيه.

ومن ابرز النجوم الذين حرصوا على الحضور: سيلين ديون، هايلي بيري، كاميلا كابيو، مونيكا بيلوتشي,نانسي عجرم، إليسا، هاندا أرتشيل، نادين نسيب نجيم ، دانييلا رحمة، سلافة معمار ، أمينة خليل وغيرهن.

لافتًا أيضا تواجد جينيفر لوبيز بالعرض، ولكن دون أن تمرّ على السجادة الحمراء للعرض، وهي المعروفة بين نجمات العالم بإعجابها بتصاميم إيلي صعب، وارتدت له في مناسبات كثيرة.

وخطفت النجمة سيلين ديون الأنظار باطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء للعرض، حيث تعتبر الإطلالة الأولى لها بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة من جديد قهرها لمرضها الذي عانت منه بعد أن غنت وخطفت القلوب في حفل افتتاح أولمبياد باريس، والذي كان أول ظهور لها على المسرح وعودتها للغناء سبب إصابتها بمرض نادر.

وأبدعت سيلين ديون في أداء أغنيتها الشهيرة "The Power of Love" ضمن عرض خاص في الرياض، حيث أذهلت الجمهور بأدائها المبهر وصوتها القوي الذي جسد معاني الحب والإحساس، وبدت عليها علامات التأثر على المسرح، حيث تأثر بإحساس ديون العميق وعذوبة صوتها، ليعيشوا معها لحظات مليئة بالعواطف.ثم غنت بأداء مؤثر أغنيتها الشهيرة "I'm Alive" حيث تميزت ديون بأدائها الحيوي وصوتها المفعم بالطاقة، مقدمة لحظات ساحرة ألهبت الحضور الذي تفاعل بشكل كبير مع الأغنية.