بالفيديو- دموع فنانة لبنانية شهيرة تخونها أثناء حديثها عن الحرب في لبنان

وتحكي النجمة اللبنانية خلال اللقاء عن كواليس فيلمها الجديد "أرزة" المشارك في مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق حفل افتتاحه مساء أمس (الأربعاء).

وخلال العرض الترويجي انضم للقاء الفنان هاني عادل، صاحب البصمة المميزة في الفيلم بالموسيقى التصويرية، والذي حكى كيف استعان بموسيقى لبنان في السبعينات والتي كانت بمثابة مرجعية له.

وبكت دياموند خلال اللقاء وهي تتحدث عن الحرب اللبنانية ومعاناة الشعب اللبناني، وكيف عاشت طفولتها كـ"طفلة حرب".

ويعتبر زوجها هاني عادل أن ما يعيشه الشعب اللبناني هو بطولة كبيرة في ظل أوضاع من الصعب تخيلها، وحكى عن كواليس وصول زوجته دياموند من لبنان للقاهرة بعد رحلة شاقة وسط مصاعب وويلات العدوان.



