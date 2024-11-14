كندة حنا تعود الى دمشق بعد غياب طويل.. التقت بـ عائلتها ومشهد مؤثر جمعهم

وفي التفاصيل، شاركت كندا حنا مجموعة من الفيديوهات التي توثق لحظة لقائها مع أبنائها بعد عودتها من بيروت، حيث كانت تشارك في مسلسل "عن الحب والكذب" كإحدى بطلاته.

وظهرت في الفيديو وهي تفاجئ أطفالها بعودتها، الذين عبّروا عن فرحتهم بترحيبهم بها، وتقديم باقة من الورود لها.