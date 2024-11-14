كندة حنا تعود الى دمشق بعد غياب طويل.. التقت بـ عائلتها ومشهد مؤثر جمعهم
عادت الممثلة السورية كندا حناإلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب" للمخرج سيف سبيعي.
وفي التفاصيل، شاركت كندا حنا مجموعة من الفيديوهات التي توثق لحظة لقائها مع أبنائها بعد عودتها من بيروت، حيث كانت تشارك في مسلسل "عن الحب والكذب" كإحدى بطلاته.
وظهرت في الفيديو وهي تفاجئ أطفالها بعودتها، الذين عبّروا عن فرحتهم بترحيبهم بها، وتقديم باقة من الورود لها.