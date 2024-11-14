شاهدوا جمال "كنة" ايلي صعب الأردنية خلال عرضه الخيالي في الرياض

وكان لافتا وصول نجل المصمم اللبناني سيليو صعبإلى العرض برفقة خطيبته الأردنية زين قطامي.
وتألقت "الكنة" زين على السجادة الحمراء بفستان طويل من دون أكمام باللونين الأبيض والأسود.
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A post shared by Zein (@zein_qutami)
A post shared by Zein (@zein_qutami)
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر المفاجأة التي حصلت عليها بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ أيام قليلة.
أثار الفنان اللبناني الاصل مساري وزوجته سحر جولستاني اهتمام متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقطع فيديو إعلان جنس مولودهما الأول بأسلوب جديد وغير تقليدي، حيث استطاعا جذب انتباه الجمهور وخلق أجواء من المفاجأة والسعادة.
عادت الممثلة السورية كندا حناإلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب" للمخرج سيف سبيعي.