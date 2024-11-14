شاهدوا جمال "كنة" ايلي صعب الأردنية خلال عرضه الخيالي في الرياض

عادت الممثلة السورية كندا حنا​إلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب" للمخرج سيف سبيعي.