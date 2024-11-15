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نادين الراسي تفضح شقيقها امام الجميع
نادين الراسي تفضح شقيقها امام الجميع
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نادين الراسي تفضح شقيقها امام الجميع

فن

2024-11-15 | 11:04
نادين الراسي تفضح شقيقها امام الجميع
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Aljadeed
نادين الراسي تفضح شقيقها امام الجميع

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو طريف ظهرت فيه بإطلالة غريبة اثارت جدلا واسعا.

وفي التفاصيل، استعانت نادين بتسجيل صوتي طريف ومضحك، حول محادثة بين شاب وحبيبته، حيث يقول لها: "وحياة عيون اختي ما في غيرك بحياتي"، لتقوم نادين بحركة مضحكة بعيونها، بدلالة على ان الشاب يكذب، مرفقة الفيديو بتعليق: "انا اختو".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على عفوية وهضامة نادين الراسي.

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