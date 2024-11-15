نادين الراسي تفضح شقيقها امام الجميع

وفي التفاصيل، استعانت نادين بتسجيل صوتي طريف ومضحك، حول محادثة بين شاب وحبيبته، حيث يقول لها: "وحياة عيون اختي ما في غيرك بحياتي"، لتقوم نادين بحركة مضحكة بعيونها، بدلالة على ان الشاب يكذب، مرفقة الفيديو بتعليق: "انا اختو".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على عفوية وهضامة نادين الراسي.