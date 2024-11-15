نادين الراسي تفضح شقيقها امام الجميع

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، بعيد ميلادها ضمن أجواء مميزة في لندن حيث تقيم مع زوجها فهمي كارغولا.
بعد التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان والتصعيد على الجبهة الجنوبية واغتيال شخصيات مهمة، تطل سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحـ ـرب في لبنان.