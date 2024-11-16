يوسف حداد برسالة شديدة اللهجة: الميدان لالنا وابطالنا موجودين

شر الممثل اللبناني يوسف حداد مقطع فيديو تحدث فيه عن العدوان الاسرائيلي على لبنان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.





وفي التفاصيل، أطل يوسف حداد في مقطع الفيديو موجّهًا رسالة قوية للتعليق من خلالها على الأوضاع الأخيرة، وقال: "الحقيقة، بلشت تقرب والله العظيم انو اسرائيل وأميركا مش فرقانة معهن لا لبنان ولا الاردن ولا سوريا ولا العراق ولا أي عربي ولا أي شي، الضفة الغربية بدها تروح لعند اسرائيل وبعدين هيدا المشروع بدو يكمل، الحرب على الجنوب اليوم هي حرب حتى يحتلوا الجنوب وحتى يضموا الجنوب حتى يقيموا مستوطنات بالجنوب".



وأكمل يوسف حداد رسالته قائلًا: "الجيش الاسرائيلي الحقير عم يعلن قبل شوي انو بالضاحية عم يستهدف مخازن اسلحة والعالم كلو بيعرف انو ما في مخازن اسلحة، (...) الجيش الاسرائيلي عم يرتكب مجازر ضد الانسانية وآخر همه لان مدعوم من اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وهذا الغرب المتوحش النازي الصهيوني، نحن حربنا وجودية اليوم الحرب اللي عم بيديروها الابطال بالميدان هيدي للدفاع عن كل العرب كل المسلمين وكل المسيحيين كل المؤمنين والاحرار (…)".



وأضاف يوسف حداد بنبرة حادة: " يا بشر يا لبنانيي يا ايها المتخلفون عقليا يا راكعين للغرب اميركا لا تؤتمن اليوم ترامب عم بيبرهن قدي اميركا صهيونية (...) حربنا بطلت حرب عسكر صارت حرب توراتية (…) اللي عم بيصير بلبنان من قصف المباني السكنية لملاحقة النازحين عالضيع والمباني الآمنة هيدا دليل اجرام صهيوني انه ما بيعرف الله وما بيعرف دين ولا بيعرف قيم ولا بيعرف مبادئ (…)".



وختم يوسف حداد الرسالة: "ما في شي الا اسرائيل، فشروا، نحن رح نربح الميدان لالنا وابطالنا موجودين".



وأرفق يوسف حداد مقطع الفيديو برسالة مكتوبة جاء فيها: "عم ننقتل بارادة وادارة اميركية وتنفيذ صهيوني، عم يتدمر ⁧لبنان⁩ بصواريخ وطيارات اميركية والبعض من حقارتو وانحطاطو مراهن عليهم بس لمصالحو الزغيرة... اسرائيل وحش خلقو الغرب⁩ النازي الاستعماري ولا هناء بنا ولا امان وامن طالما هو موجود ع ارض ⁧فلسطين المقدسة⁩... ترامب الصهيوني خطر وجودي⁩ علينا".