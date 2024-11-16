نيكول سعفان زوجة طارق العريان تثير الجدل بفستانها في عرض ايلي صعب

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A post shared by Nicole Saafan - نيكول سعفان (@nicole.saafan)
A post shared by Nicole Saafan - نيكول سعفان (@nicole.saafan)
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A post shared by Nicole Saafan - نيكول سعفان (@nicole.saafan)
ظهرت الراقصة المصرية دينا في مقطع فيديو من برنامجها "اسمع من دينا" الذي تقدمه عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وهي توجه رسالة شديدة اللهجة لكل من يطالبها باعتزال الرقص.
رزقت البلوغر المغربية نورا العشماوي بمولودتهما الأولى "سما روز" من زوجها خالد الهريني.
تصدر اسم الإعلامية المصرية داليا فؤاد الترند عبر مواقع التواصل الجتماعي بعد تورطها بهذه التهمة.