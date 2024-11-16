نيكول سعفان زوجة طارق العريان تثير الجدل بفستانها في عرض ايلي صعب

لم تكن إطلالة عارضة الأزياء و الممثلة السورية نيكول سعفان زوجة المخرج المصري طارق العريان كغيرها في العرض الخيالي للمصمم اللبناني ايلي صعب، والذي اقيم في الرياض قبل ايام.



وفي التفاصيل، فقد أثارت نيكول الجدل بفستانها الذي جاء مميزاُ بستايل جلد السمك، ما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ودفعهم للإنتقاد.

ومن جهتها ردت سعفان على منتقدي اطلالتها بطريقة غير مباشرة، إذ نشرت عبرخاصية الستوري في حسابها الشخصي على انستغرام، صورة جمعتها بالممثلة العالمية مونيكا بيلوتشي والتي بدوها تفاعلت مع تصميم الفستان واطلالة نيكول بوضع إعجاب للصور.