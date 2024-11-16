قرار بسجن إعلامية شهيرة بعد تورطها بتهمة خطيرة.. اليكم التفاصيل

تصدر اسم الإعلامية المصرية داليا فؤاد الترند عبر مواقع التواصل الجتماعي بعد تورطها بهذه التهمة.

وفي التفاصيل، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المذيعة داليا فؤاد، مقدمة برنامج "ضرب نار" ، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة. ووفق وسائل إعلام محلية، فقد قررت نيابة القاهرة حبس المذيعة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن ذيعة داليا فؤاد تم ضبطها داخل مسكنها في منطقة التجمع الأول، حيث عثرت قوات الأمن على كمية من المواد المخدرة داخل فيلا سكنية تابعة لها.

وأفادت صحيفة الدستور المصرية عن مصادر أمنية مطلعة، أن عملية القبض جاءت بعد معلومات وردت إلى الإدارة العامة للمخدرات تفيد بحيازة فؤاد للمخدرات، وهو ما دفع السلطات للتحقيق في القضية.