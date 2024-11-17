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اسماعيل تمر يكشف عن خلافه مع الشامي لأول مرة.. اليكم التفاصيل
اسماعيل تمر يكشف عن خلافه مع الشامي لأول مرة.. اليكم التفاصيل
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اسماعيل تمر يكشف عن خلافه مع الشامي لأول مرة.. اليكم التفاصيل

فن

2024-11-17 | 05:36
اسماعيل تمر يكشف عن خلافه مع الشامي لأول مرة.. اليكم التفاصيل
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اسماعيل تمر يكشف عن خلافه مع الشامي لأول مرة.. اليكم التفاصيل

تصدر اسم الفنان السوري إسماعيل تمر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماجي ومحركات البحث غوغل بعد تصريحاته الأخيرة

وفي التفاصيل، كشف الفنان إسماعيل تمر تفاصيل خلافه مع مواطنه الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي"، بعد رحلة بدأت بتعاونهما في أغنية "عصيان" في 2022، ثم "لا مبالي" في 2023، وانتهت بقطيعة بينهما، وإلغاء متابعة بعضهما البعض على إنستغرام.
وأوضح  إسماعيل تمر في تصريحات لـ et بالعربي، أنه دعم الشامي في بداياته بهاتين الأغنيتين اللتين حققتا نجاحاً كبيراً، في الوقت الذي لم تكن فيه شهرة "الشامي" كما هي الآن.
وأشار إلى أن الشامي لم يكن على قدر العطاء غير المشروط الذي منحه إياه، قائلاً: "هذا الإنسان دعمته وأعطيته محبة كبيرة، لكنه لم يبادلني نفس الشيء، فعندما أصبح مشهوراً ألغى متابعتي، واستكمل حياته". 
وتابع إسماعيل تمر حديثه بالقول: "أنا شخص معطاء، وأحب كل الناس وأدعمهم، وكنت أظن أن الجميع سيبادلني نفس الشيء، لكن الآن تعلمت أن أكون انتقائياً في عطائي". 
وعن رأيه في التغيرات التي طرأت على الشامي، قال: "النجومية والشهرة والمال تغيّر الناس، لكنها لا تغير الإنسان الأصيل.. كنت ألوم الشامي في وقت سابق على تصرفاته، لكنني لا ألومه الآن". 

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