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سعر فستان هيفاء وهبي الخيالي يثير الجدل
سعر فستان هيفاء وهبي الخيالي يثير الجدل
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سعر فستان هيفاء وهبي الخيالي يثير الجدل

فن

2024-11-17 | 08:13
سعر فستان هيفاء وهبي الخيالي يثير الجدل
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Aljadeed
سعر فستان هيفاء وهبي الخيالي يثير الجدل

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في باريس في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت أنظار محبيها، حيث شاركت هيفاء صوراً من رحلتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وجاءت هيفاء في الصور من سهرة مسائية لها مع أصدقائها في العاصمة الفرنسية، وظهرت هيفاء وهبي، وهي ترتدي فستاناً من دار أزياء Balmain، باللونين الأبيض والأسود، يصل سعره إلى 10640 درهماً أي ما يعادل  143 ألف جنيه مصري، جاءت إطلالة هيفاء وهبي عبارة عن فستان من اللون الأسود به جزء باللون الأبيض من منطقة الصدر، به فاتحة من الجانب الأيسر تصل لما فوق الركبة.
وإلى جانب ذلك اعتمدت هيفاء على تنسيق الفستان مع حقيبة يد مميزة وحذاء من أحدث الصيحات، وقد نسقت الإطلالة بعناية لتعكس أناقتها وشخصيتها العصرية، فظهرت بحقيبة صغيرة مستطيلة من اللون الذهبي، وحذاء ذو كعب عال من اللون الأسود تناسب مع لون الفستان، ومن الناحية الجمالية، فاختارت أن تترك شعرها منسدلاً على كتفيها خاصة وأن الفستان بدون أكمام؛ مما أعطى للإطلالة تميزاً ورقياً.
نالت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس، وقد اعتاد جمهورها على اختياراتها المميزة والمكلفة، التي تجمع بين الفخامة والبساطة في آن واحد.

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