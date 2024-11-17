سعر فستان هيفاء وهبي الخيالي يثير الجدل

وجاءت هيفاء في الصور من سهرة مسائية لها مع أصدقائها في العاصمة الفرنسية، وظهرت هيفاء وهبي، وهي ترتدي فستاناً من دار أزياء Balmain، باللونين الأبيض والأسود، يصل سعره إلى 10640 درهماً أي ما يعادل 143 ألف جنيه مصري، جاءت إطلالة هيفاء وهبي عبارة عن فستان من اللون الأسود به جزء باللون الأبيض من منطقة الصدر، به فاتحة من الجانب الأيسر تصل لما فوق الركبة.وإلى جانب ذلك اعتمدت هيفاء على تنسيق الفستان مع حقيبة يد مميزة وحذاء من أحدث الصيحات، وقد نسقت الإطلالة بعناية لتعكس أناقتها وشخصيتها العصرية، فظهرت بحقيبة صغيرة مستطيلة من اللون الذهبي، وحذاء ذو كعب عال من اللون الأسود تناسب مع لون الفستان، ومن الناحية الجمالية، فاختارت أن تترك شعرها منسدلاً على كتفيها خاصة وأن الفستان بدون أكمام؛ مما أعطى للإطلالة تميزاً ورقياً.نالت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس، وقد اعتاد جمهورها على اختياراتها المميزة والمكلفة، التي تجمع بين الفخامة والبساطة في آن واحد.