لقطة عفوية بين الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الاميرة رجوة

وظهر الأمير الحسين في إحدى الصور برفقة زوجته الأميرة رجوة، بلقطة لطيفة للغاية، وهي تسلم عليه.وتصدرت الصورة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لفت البعض إلى نظرات الحب بين الأمير وزوجته.كما خطفت الأميرة رجوة الأنظار بإطلالتها في الصورة، فقد ارتدت ملابس أنيقة باللون الأسود، مع معطف مضاد للمطر وحزام من "ديور" حدد خصرها.وأكملت الأميرة رجوة إطلالتها بحقيبة يد من الجلد الأسود وتزيّنت بمجوهرات ماسيّة ناعمة.