لقطة عفوية بين الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الاميرة رجوة

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A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
بدأ الثنائي الشهير أسامة مروة وشيرين بيوتي مشاركة فرحتهما بخطوبتهما عبر نشر مقطع فيديو قصير على حسابيهما في “إنستغرام”، ظهرا فيه وهما يرقصان على أنغام أغنية المغنية العالمية سيلين ديون "The Power of Love"..
كشفت الفنانة المصرية درّة عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها في تجربتها الإخراجية الأولى بفيلم "وين صرنا؟"، معلنةً أنها بكت بسبب ردود الفعل على الفيلم، ومعبّرةً عن سعادتها بدعم الفنانات كندة علوش وهالة صدقي وسوسن بدر لها.
تُعتبر النّجمة العربيّة رحمة رياض واحدة من أبرز النّجمات في المنطقة العربيّة. فهي ليست فقط فنّانة متميّزة تتمتّع بصوتٍ قويّ وحضورٍ لافت، بل انها أيضاً أيقونةٌ في عالم الموضة والجمال، ما جعلها تحظى بشعبيّةٍ كبيرة وتقديرٍ عالميّ.