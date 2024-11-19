اللقطات الاولى من حفل خطوبة شيرين بيوتي وأسامة مروة

بدأ الثنائي الشهير أسامة مروة وشيرين بيوتي مشاركة فرحتهما بخطوبتهما عبر نشر مقطع فيديو قصير على حسابيهما في “إنستغرام”، ظهرا فيه وهما يرقصان على أنغام أغنية المغنية العالمية سيلين ديون "The Power of Love"..



حقق الفيديو، الذي جاء تمهيدًا لحفل الخطوبة، تفاعلًا واسعًا وقياسيًّا، إذ تجاوزت مشاهداته 16 مليون مشاهدة خلال ساعتين من نشره.

وحاز المقطع على إعجاب متابعيهما الذين أشادوا بالعفوية والرومانسية التي طغت على الفيديو، مع تعليقات مليئة بالتهاني والدعوات لهما بالسعادة.

لإضافة لمسة مميزة على المناسبة، أتاح الثنائي لمحبيهما فرصة متابعة فعاليات حفل الخطوبة مباشرة عبر منصّاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة الملايين من متابعيهما الذين عبّروا عن شغفهم بمشاركة الثنائي لحظاتهما السعيدة.