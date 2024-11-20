أخبار عن انفصال ميشال نجل المصمم ايلي صعب عن خطيبته كاتيا

تصدر اسم ميشال صعب نجل المصمم الأزياء العالمي ايلي صعب الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انشار خبر انفصاله عن خطيبته كاتيا بشكل مفاجئ.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار المشاهير، عبر صفحتها على انستغرام: "علم مصدري الخاص عن انفصال ميشال صعب نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب رسميا عم غطيبته كاتيا بعد علاقة خطوبة استمرت لسنوات ".

وتابعت: "أفادت مصادر مقربة أن الانفصال تم بهدوء ورقي رغم محاولات مكثفة من عائلة ميشال لاصلاح العلاقة بين الطرفين، وأكدت المصادر أن غياب التفاهم بين ميشال وكاتيا كان السبب الرئيسي وراء الانفصال، حيث بدأت الأخيرة بوضع شروط على ميشال المعروف باخلاقه العالية والتي نشأ عليها في بيته العائلي".

وختمت "شاربليتا" : "رغم جهود عائلة كاتيا للدخول في صلحة بين الطرفين، الا ان الأمور لم تتحسن ابدا، ما أدى الى انهاء العلاقة منذ عدة أشهر".