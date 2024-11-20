موقف طريف بين الملكة رانيا وشاب أردني.. هكذا ردت على طلبه

شهدت زيارة الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في العاصمة الأردنية عمّان، موقفا طريفا مع أحد الشباب الذي طلب منها التوسط له للحصول على رخصة قيادة.



وفي التفاصيل، نشرت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستجرام، صورة لأحد طلاب الجامعة ظهر فيها وهو يطلب منها مساعدته في الحصول على رخصة قيادة، حيث ظهرت صورة الطالب وهو يحمل ورقة مكتوب عليها: "بدي الرخصة جلالتك"، لترد عليه الملكة رانيا قائلة: "انجح والكنافة عليا".

ولاقى رد الملكة رانيا تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على تواضعها وعفويتها وقربها من الناس.

هذا وكانت زارت الملكة رانيا العبدالله، أمس الثلاثاء، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في الجامعة، حيث رافق الملكة رانيا، الأميرة سمية بنت الحسن، مؤسسة الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، والدكتورة وجدان أبو الهيجاء رئيس الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الملكة رانيا لدعم التعليم العالي في الأردن وتعزيز الابتكار والإبداع بين شباب المملكة الأردنية الهاشمية، حيث حرصت على التفاعل المباشر مع الطلبة والاستماع إلى تطلعاتهم وأفكارهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.