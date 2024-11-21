إلهام شاهين تهنئ سلاف فواخرجي وصورة تجمعهما

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صوراً جمعتها بالفنانة السورية سلاف فواخرجي، والفنانة ليلى علوي على هامش عرض فيلم "سلمى" مساء الأربعاء، والمشارك في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45.

وكتبت إلهام شاهين: ألف مبروك لصديقتي الجميلة النجمة السورية سلاف فواخرجي على اشتراك فيلمها "سلمى"، للمخرج الرائع جود سعيد، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي… نورتوا مصر… يارب بالتوفيق... كل الاحترام والمحبة والتقدير لكم ولكل أهل سوريا."

وأعربت شاهين عن تمنياتها بعودة مهرجان دمشق السينمائي قائلة: تميناتي بعودة سوريا لقوتها… وعودة مهرجان دمشق السينمائي الدولي… جمعتنا فيه أجمل الذكريات.

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