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نانسي عجرم واليسا ونوال الزغبي تنعين محمد رحيم بكلمات مؤثرة
نانسي عجرم واليسا ونوال الزغبي تنعين محمد رحيم بكلمات مؤثرة
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نانسي عجرم واليسا ونوال الزغبي تنعين محمد رحيم بكلمات مؤثرة

فن

2024-11-23 | 06:05
نانسي عجرم واليسا ونوال الزغبي تنعين محمد رحيم بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
نانسي عجرم واليسا ونوال الزغبي تنعين محمد رحيم بكلمات مؤثرة

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الملحن المصري الكبير محمد رحيم، بشكل مفاجئ الأمر الذي صدم محبيه.

وتصدر اسم محمد رحيم الترند على منصة "اكس"، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن العربي على نعيه بكلمات مؤثرة، كان أبرزهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي نشرت على حسابها صورة ظهرت فيها برفقة الملحن الراحل، وارفقتها بالتعليق التالي: "ما عم صدق الخبر"، مع رمز قلب مكسور.

اما الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فقد كتبت تغريدة على حسابها قالت فيها: "وفاة الملحن والصديق محمد رحيم.. الله يرحمك يا رحيم بكّرت كتير"،

وأضافت في تغريدة أخرى أسماء اغنياتها التي لحنها الراحل محمد رحيم، اذ ذكرت: "الليالي، ياما قالوا، نجوم السما، صوت الهدوء، ليك وحشة"، خاتمة تغريدتها بالقول: "المبدع ما بيموت".

من جهتها، الفنانة اللبنانية اليسا، عبرت عن حزنها الشديد لهذا الخبر الحزين، إذ كتبت في تغريدة على حسابها: "صعبة عليي كتير إحكي بعد خبر خسارتك.. كنت صديقي والانسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت".
وتابعت اليسا: "رح اشتقلك كتير يا صديقي وافتقدلك بكل ألبوم عم حضرلو.. الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".

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