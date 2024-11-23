نانسي عجرم واليسا ونوال الزغبي تنعين محمد رحيم بكلمات مؤثرة

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الملحن المصري الكبير محمد رحيم، بشكل مفاجئ الأمر الذي صدم محبيه.



وتصدر اسم محمد رحيم الترند على منصة "اكس"، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن العربي على نعيه بكلمات مؤثرة، كان أبرزهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي نشرت على حسابها صورة ظهرت فيها برفقة الملحن الراحل، وارفقتها بالتعليق التالي: "ما عم صدق الخبر"، مع رمز قلب مكسور.

ما عم صدق الخبر! 💔 #محمد_رحيم pic.twitter.com/c089Ol7e0P — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 23, 2024

اما الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فقد كتبت تغريدة على حسابها قالت فيها: "وفاة الملحن والصديق محمد رحيم.. الله يرحمك يا رحيم بكّرت كتير"، اما الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فقد كتبت تغريدة على حسابها قالت فيها: "وفاة الملحن والصديق محمد رحيم.. الله يرحمك يا رحيم بكّرت كتير"،

وفاة الملحن والصديق #محمد_رحيم 💔 الله يرحمك يا رحيم بكّرت كتيررر 🙏 — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 23, 2024

وأضافت في تغريدة أخرى أسماء اغنياتها التي لحنها الراحل محمد رحيم، اذ ذكرت: "الليالي، ياما قالوا، نجوم السما، صوت الهدوء، ليك وحشة"، خاتمة تغريدتها بالقول: "المبدع ما بيموت". وأضافت في تغريدة أخرى أسماء اغنياتها التي لحنها الراحل محمد رحيم، اذ ذكرت: "الليالي، ياما قالوا، نجوم السما، صوت الهدوء، ليك وحشة"، خاتمة تغريدتها بالقول: "المبدع ما بيموت".

الليالي

ياماقالوا

نجوم السما

صوت الهدوء

ليك وحشة……

المبدع ما بيموت #محمد_رحيم https://t.co/P91CRFygGk — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 23, 2024

من جهتها، الفنانة اللبنانية اليسا، عبرت عن حزنها الشديد لهذا الخبر الحزين، إذ كتبت في تغريدة على حسابها: "صعبة عليي كتير إحكي بعد خبر خسارتك.. كنت صديقي والانسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت".

وتابعت اليسا: "رح اشتقلك كتير يا صديقي وافتقدلك بكل ألبوم عم حضرلو.. الله يرحمك ويكون مثواك الجنة". من جهتها، الفنانة اللبنانية اليسا، عبرت عن حزنها الشديد لهذا الخبر الحزين، إذ كتبت في تغريدة على حسابها: "صعبة عليي كتير إحكي بعد خبر خسارتك.. كنت صديقي والانسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت".وتابعت اليسا: "رح اشتقلك كتير يا صديقي وافتقدلك بكل ألبوم عم حضرلو.. الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".