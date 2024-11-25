شاهدوا لحظة الحكم على سعد الصغير بالسجن 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في منطقة العباسية، حكمًا بالسجن 3 سنوات وغرامة ثلاثين ألف جنيه للفنان سعد الصغير، وذلك بعد اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة.



وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته على ما أسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول، بقصد التعاطي في أمور غير مصرح بها قانونيًا.

في الجلسة السابقة، قررت المحكمة عرض المطرب الشعبي على الطب الشرعي لفحص حالته الطبية، وذلك لتحديد ما إذا كان يعاني أمراضًا أو إصابات تتطلب تناول أدوية مسكنة مثل الترامادول.

واعترف سعد الصغير خلال الجلسة بأنه لم يتعاطَ مخدر "الحشيش"، بل كان يتناول "الترامادول" بعد تعرضه لإصابة في ساقه، استدعت إجراء عملية جراحية، موضحًا أنه كان بحاجة إلى مسكنات قوية لمساعدته على التخفيف من الألم.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة من إلقاء القبض على سعد الصغير في أثناء عودته من رحلة فنية.