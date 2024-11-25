توبا بويوكوستن توثق أجواء زيارتها إلى الرياض

وفي التفاصيل، نشرت توبا بويوكوستن صوراً ومقطعي فيديو لزيارتها إلى إحدى المناطق التاريخية في الرياض، ظهرت فيها مستمتعة بوقتها، وأرفقتها بتعليق، قائلة: "أول مرة أزور الرياض، سألوني عن الألوان التي سأستخدمها إذا قمت بتصميم للرياض، أجبت باللونين الأحمر والترابي، أدركت أنني كنت مخطئة، بالتأكيد سأستخدم اللونين الأبيض والترابي".