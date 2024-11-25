توبا بويوكوستن توثق أجواء زيارتها إلى الرياض

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A post shared by Tuba Büyüküstün (@tubabustun.official)
A post shared by Tuba Büyüküstün (@tubabustun.official)
مرة جديدة، هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بعد احياء الأخيرة حفل زفاف في السعودية، وتحريفها كلمات اغنية السيدة فيروز "دقوا المهابيج".
كشفت الممثلة اللبنانية دوجا حجازي، أنّ ابنها ترك لبنان بسبب الوضع الأمنيّ، كما أعلنت أيضاً أنّها أرسلت والدتها إلى مكان آمن خارج البلاد، يكون اكثر امانا.
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في منطقة العباسية، حكمًا بالسجن 3 سنوات وغرامة ثلاثين ألف جنيه للفنان سعد الصغير، وذلك بعد اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة.