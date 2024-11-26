بالفيديو- سعد الصغير ينهار بالبكاء بعد الحكم عليه بالسجن!
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجي الحايس، حكماً على الفنان سعد الصغير بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدّرة، وذلك فور وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الولايات المتحدة الأميركية بعد إحيائه حفلتين هناك.
وتواجد في الجلسة أولاد المغنّي الشعبي لتقديم الدعم له، بعد صدور الحكم عليه وبكائه بحرقة، رافضاً قرار القاضي، حيث راح يصرخ: "أنت ظالم".
وجاء قرار النيابة العامة بعد أن باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين في مطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر أثناء فحص حقائب المتهم أنها تحتوي على سجائر الكترونية بداخلها سائل مخدّر.