جويل مردينيان بخطوة لافتة تضامنا مع لبنان

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
أطلّ الشيف التركي بوراك على متابعيه عبر منصة إنستغرام بمقطع فيديو جديد، خالف فيه طبيعته المعتادة بعدم الابتسام، في تعبير واضح عن تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل الحرب المستمرة والعدوان الإسرائيلي عليهما.
أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية عن الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي، اليوم الثلاثاء، في قضية إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.
تصدر اسم الفنانة السورية وفاء موصلي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث تصريح اعلامي لها.