جويل مردينيان بخطوة لافتة تضامنا مع لبنان

قامت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان بخطوة مفاجئة تعبيراً عن تضامنها مع وطنها لبنان بسبب الحرب والعدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له.



ونشرت جويل على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو وثقت من خلاله رسم وشم لأرزة لبنان على يدها.

في الفيديو، عبّرت جويل عن حبها الشديد للبنان واستحضرت ذكريات طفولتها التي شكلت هويتها. وأوضحت أن هذا الوشم يمثل رمزاً قوياً لانتمائها لوطنها، وأنه تعبير عما تكنه في قلبها من مشاعر عميقة تجاه لبنان. وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من متابعيها الذين رأوا فيها رسالة حب ووفاء في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.